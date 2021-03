Biathlon: Janina Hettich gibt auf - Experte Fritzenwenger erklärt sich

Fritzenwenger entschuldigt sich

Fritzenwenger weiter: "Einige Sekunden danach habe ich die Einschränkung gemacht, dass es bei einer Verletzung natürlich zu entschuldigen ist. Janina hatte Magenprobleme. Dafür geht eine klare Entschuldigung an Janina Hettich."

Experte schimpft über Hettich

Was war passiert? Fritzenwenger hatte – noch beeinflusst durch das Aussteigen Johannes Kühns im Sprint der Männer am Vortag – eine klare Haltung gezeigt.

"Was ist das? Wieso hört sie auf? Wieso hört sie auf?", schimpfte der 58-Jährige im ZDF, als die Kameras die Szenen einfingen.

Die Italienerin Wierer schoss am Sonntag neun Fahrkarten, lief aber immerhin noch auf Rang 34. "Das tut man nicht, das ist unfair der Konkurrenz gegenüber", sagte Fritzenwenger über Hettich: "Die Letzten laufen ja auch weiter."

Gegenwind für Fritzenwenger

Fritzenwenger solle "den Mund halten", meinte Julia Probst. Die Bloggerin und Lippenleserin betonte, sie konnte "in der Rückblende verstehen, was eine weinende Hettich sagte zu den Betreuern. Es bleibt ihre Sache, ob sie es selbst sagen will."