Borussia Mönchengladbach: Fanblog Mitgedacht. schreibt offenen Brief an Eberl

Nach der 0:1-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, dem siebten Spiel ohne Sieg in Serie, schreibt nun die Redaktion des Borussen-Fanblogs MitGedacht. (Selbstbeschreibung: Quer, ehrlich, schwarz-weiß-grün) einen offenen Brief an Eberl, überschrieben mit "Hallo Max, hier sind die Dumpfbacken", in dem sie angeblich mit der Rückendeckung der Mehrheit der Mönchengladbacher Anhänger die Ablösung Roses fordert.