Biathlon: Denise Herrmann wird Zweite in Verfolgung - Preuß Fünfte

Denise Herrmann trumpft in der Verfolgung in Nove Mesto auf und muss sich nur einer überragenden Norwegerin geschlagen geben. Auch Preuß läuft nach vorn.

"Es ist nicht so einfach hier am Schießstand, aber anscheinend kann ich doch besser schießen, wenn es ein bisschen schwieriger ist", sagte Herrmann im ZDF : "Ich bin froh, dass es geklappt hat." Preuß ärgerte sich indes über die verpasste Podestplatzierung: "Ich bin mit Platz fünf zufrieden, aber trotzdem wäre es cool, wenn ich wieder mal auf das Podium laufen könnte", sagte sie.

Eckhoff unschlagbar

Unschlagbar war erneut Eckhoff, die mit drei Schießfehlern in 27:28,0 Minuten ihren 23. Weltcup-Sieg feierte. Für die norwegische Überfliegerin, die sich bei der WM in Pokljuka zur Weltmeisterin in Sprint und Verfolgung gekrönt hatte, war es der zehnte Saisonsieg, der fünfte im Jagdrennen. Herrmann, die nach einem überstandenen Infekt als Zehnte mit 29 Sekunden Rückstand nach dem Sprint in die Loipe gegangen war, lag am Ende nach nur einer Strafrunde 24,0 Sekunden zurück.