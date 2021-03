FC Schalke 04: Peter Knäbel erklärt Planung für die 2. Bundesliga

Und spätestens seit dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05 am Freitag richtet sich auch der Blick der Verantwortlichen vornehmlich nach unten.

"Wenn man sich die Situation anschaut, ist der Schwerpunkt natürlich die 2. Liga, das ist richtig", räumte Peter Knäbel am Sonntag bezüglich der Planungen für die kommende Saison im CHECK24 Doppelpass ein.

Die Kaderplanung sei dabei alles andere als einfach. "Wir müssen mitdenken, dass es für zwei Planungen funktionieren muss. Wir haben eine Scoutingabteilung, die intensiv arbeitet. Wir müssen auch sehen, welche Qualitäten in der zweiten Liga erforderlich sind", sagte der derzeitige sportliche Leiter.

"Wir müssen zusehen, dass wir aus Fehlern, die andere Vereine in der zweiten Liga gemacht haben, lernen."

Schalke müsse eine Mannschaft haben, "die den Kampf in der zweiten Liga annimmt. Die sich aber auch von Beginn an oben positionieren kann und die Härte hat, bis am Ende oben dabei zu sein, um dann wieder dahin zu kommen, wo der Verein hingehört."