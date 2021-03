Marco-Reus-Aussage gegen Schiedsrichter wird im Doppelpass kritisiert

Die Kritik von Marco Reus an Schiedsrichter Marco Fritz nach der Dortmunder Niederlage in München hat polarisiert. Die Doppelpass-Experten widersprechen ihm.

Ein Zweikampf zwischen Emre Can und Leroy Sané, bei dem der Münchner seinem Nationalmannschaftskollegen in der 88. Minute rustikal den Ball abknöpfte. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

"Das ist eine 50:50-Sache", urteilte Andre Schubert, ehemaliger Trainer unter anderem von Borussia Mönchengladbach. "Das Tor fällt 30 Sekunden später, fünf Sekunden nach der Szene steht Can schon wieder in der Abwehr, für ihn ist die Szene erledigt."

Genau so sah es auch Dieter Hoeneß. "Das ist nicht spielentscheidend", findet der Vize-Weltmeister von 1986 und langjährige Bundesliga-Manager. "Dortmund ist nachher noch zwei, drei Mal am Ball."

Reif: "Wenn Sané Can weghaut..."

Allein den Umstand, dass sich der physisch grundsätzlich überlegene Can von Sané so abkochen ließ, fand Marcel Reif bemerkenswert. "Wenn Sané Can weghaut… mein lieber Schwan! Can hat bei Liverpool gespielt", erinnerte der SPORT1-Experte. "Ich hänge Reus‘ Aussage nicht fürchterlich hoch. Das ist eine steile These, geschenkt. Wenn ihm das hilft, das Spiel zu verarbeiten…"