BVB beklagt Bayern-Bonus: Marco Reus hat recht - und liegt doch falsch | Kommentar

In seinen Augen, sagte der Dortmunder Kapitän im ZDF , habe Schiedsrichter Marco Fritz "keine Eier" gehabt, vor dem 3:2 der Münchner bei einem grenzwertigen Körpereinsatz von Leroy Sané gegen Emre Can ein Foul gegen die Bayern zu pfeifen .

BVB-Kapitän Reus wittert Bayern-Bevorzugung

Auf Nachfrage, wie er zu dieser Meinung komme, sagte er fast schon trotzig: "Das ist einfach so. Ist so."

Wohl aber mit seiner Einschätzung, das Foul wäre andersrum gepfiffen worden - an diesem Abend in der Allianz Arena - da lege ich mich fest - wäre das mit hoher Wahrscheinlichkeit so gewesen.