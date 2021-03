Anzeige

Ribery gratuliert Schmid zur Einstellung seines Rekordes

Jonathan Schmid feiert seinen 273. Bundesliga-Einsatz © firo Sportphoto/firo Sportphoto/SID

SID

Jonathan Schmid vom SC Freiburg erhielt nach seinem 273. Bundesliga-Spiel Glückwünsche vom bisherigen Rekordhalter Franck Ribery.

Christian Streich forderte es - und Franck Ribery lieferte: Jonathan Schmid vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg erhielt nach seinem Rekordspiel Glückwünsche von prominenter Stelle. "Hallo Monsieur Streich und hallo Jonathan", sagte Ribery in einer vom SC Freiburg in den sozialen Netzwerken verbreiteten Grußbotschaft: "273 Bundesliga-Spiele. Wahnsinn. Das schaffen nur die Besten. Viele Grüße nach Freiburg."

Schmid schloss am Samstag mit seinem 273. Einsatz in Deutschlands Eliteliga zum ehemaligen Bayern-Profi auf. Gemeinsam mit Ribery ist er nun der Franzose mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga.

"Auf jeden Fall freut es einen, wenn man von so einem Spieler eine Nachricht bekommt", sagte der Freiburger nach der 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig bei Sky: "Ich werde mir das anschauen und dann später vielleicht antworten."

Streich hatte schon vor der Partie in seiner gewohnten Art gewitzelt, "der Franck soll mal einen schönen Gruß schicken". Und der setzte das prompt in die Tat um. "Das wundert mich nicht, dass der Franck das macht", sagte Streich: "Das ist so ein netter Kerl. Das war mir klar, dass er dem Johnny gratuliert. Ich freue mich."