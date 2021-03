NBA-Boss Adam Silver: Kobe Bryant kommt nicht auf das Logo

In der NBA wird es keine Impfpflicht für die Spieler geben. Das stellte Commissioner Adam Silver vor dem All-Star-Game in Atlanta klar. "Am Ende des Tages müssen sie eine persönliche Entscheidung treffen", sagte der Ligaboss: "Meine Vermutung ist, dass sich die meisten für eine Impfung entscheiden werden."

Derzeit sind in gut der Hälfte aller Hallen Zuschauer zugelassen. Wenn es mit dem Impfen so weitergehe wie bisher, habe er die Hoffnung auf "relativ volle Arenen" in der neuen Saison, so Silver.