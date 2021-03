BVB beim FC Bayern in der Einzelkritik: Haaland top, Meunier schwach

Erling Haaland lässt den BVB in München träumen, am Ende reicht es nicht. Eine Personalentscheidung von Edin Terzic geht nicht auf. Die SPORT1-Einzelkritik.

Trotz Traumstart am Ende doch wieder den Kürzeren gezogen: Der BVB kann in München einfach nicht mehr gewinnen.

Der BVB beim FC Bayern in der Einzelkritik

Die Spieler von Borussia Dortmund in der SPORT1 -Einzelkritik.

MARWIN HITZ: Kein schöner Abend für den Schweizer, der vier Mal hinter sich greifen musste. Mit einer starken Fußabwehr gegen Coman (27.), an allen vier Gegentreffern aber machtlos. Hatte mächtig Glück, dass sein Abpraller-Bock beim Kimmich-Schuss nicht von einem Bayern-Spieler bestraft wurde. SPORT1-Note: 3

NICO SCHULZ: Startete anstelle des verletzten Raphael Guerreiro und bekam es mit Leroy Sané zu tun. Vor dem 1:2 ließ er sich vom FCB-Flügelflitzer ganz schön austanzen, sonst aber war die Leistung okay. SPORT1-Note: 4

THOMAS MEUNIER: Stand erstmals seit dem 19. Januar (1:2 gegen Leverkusen) wieder in der Startelf, der zuletzt gute Mateu Morey müsste dafür auf die Bank. Fiel im Vergleich zu den Teamkollegen ab. Ein schwaches Spiel des Belgiers, der erhebliche Defizite in der Ballbehandlung hat, zu oft versprang ihm die Kugel. Fehlenden Einsatz konnte man ihm allerdings nicht vorwerfen. SPORT1-Note: 5

EMRE CAN: Die Einstellung stimmte bei ihm. Warf sich beherzt in jeden Zweikampf und zeigte einige gute Vorstöße. Allerdings: Vor dem 2:3 verlor er entscheidend gegen Sané den Ball und übte vor dem 2:4 auch zu wenig Druck auf den Ballführenden aus. SPORT1-Note: 4

THORGAN HAZARD (bis 60.): Eine sehr fahrige Leistung von Hazard, der erst zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf stand. Nach seiner langen Verletzungspause sucht der Offensiv-Star noch seine Form, bereitete immerhin das 2:0 mit guter Übersicht vor. Ließ danach aber nur noch kurz nach Wiederanpfiff mit einem Volley-Kracher ans Außennetz aufhorchen. SPORT1-Note: 4

MAHMOUD DAHOUD: Licht und Schatten an diesem Abend vom zuletzt stark aufspielenden Dahoud. Genialer Pass quer durchs Mittelfeld vor dem 2:0 auf Nico Schulz, verschuldete allerdings auch mit einem Foul an Coman den Elfmeter. In dieser Szene hätte er sich einfach cleverer verhalten müssen. Spulte 12,83 Kilometer ab und verdiente sich damit Fleißpunkte. SPORT1-Note: 4