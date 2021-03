Edmonton Oilers beenden Pleitenserie - Leon Draisaitl mit Assist

Die Edmonton Oilers schlagen nach drei Pleiten in Folge zurück. Leon Draisaitl ist am Sieg beteiligt, die Tor-Flaute geht aber weiter.

Connor McDavid traf in der "Battle of Alberta" zum Sieg (57.) ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der NHL ).

Rieder kassiert sechste Niederlage in Serie

Tobias Rieder und seine Buffalo Sabres finden weiter keinen Weg aus der Krise. Das Team des deutschen Nationalspielers kassierte beim 2:5 bei den New York Islanders die bereits sechste Niederlage in Serie. In der hochklassig besetzten East Division ist Buffalo weiter Letzter, die Islanders liegen an der Spitze.