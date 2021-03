"Keine Eier": BVB beklagt Bayern-Bonus

Borussia Dortmund hat nach der empfindlichen 2:4 (2:2)-Niederlage im Bundesliga-Klassiker in München einen Bayern-Bonus beklagt. "Ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gepfiffen. Das ist so", schimpfte Kapitän Marco Reus bei Sky über ein angebliches Foulspiel von Leroy Sane an Emre Can vor dem Tor zum 2:3. Im ZDF echauffierte er sich: "Für mich hat der Schiri keine Eier gehabt, da zu pfeifen."