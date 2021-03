FC Bayern: Viel Lob für Verfolger Leipzig

Anstatt wie in der Vergangenheit Giftpfeile an die Herausforderer zu schießen, gibt es von Bayern München sehr viel Lob für RB Leipzig.

Die Bundesliga erlebt einen spannenden Titelzweikampf zwischen Bayern München und RB Leipzig. Doch anstatt wie bei anderen Konkurrenten in der Vergangenheit Giftpfeile in Richtung des Herausforderers zu schießen, gibt es vom Rekordmeister sehr viel Lob für die Sachsen.

Präsident Herbert Hainer nannte Leipzig in der BR-Sendung "Heute im Stadion" eine "hervorragende Mannschaft" und sprach dem Team von Julian Nagelsmann sowie der Klubführung ein "Kompliment" aus. Die Bundesliga "lebt" von dieser Spannung, sagte er, fügte aber an: "Solange wir dann am Ende des Tages deutscher Meister werden, ist das alles okay."