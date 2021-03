Leichtathletik-Hallen-EM: Malaika Mihambo verpasst Gold im Weitsprung

Mihambo mit Problemen beim Anlauf

Mihambo, die in der Qualifikation wegen Anlaufproblemen mächtig zittern musste, traf in ihrem dritten Versuch erstmals während der Wettkämpfe in Polen das Brett und flog mit Saisonbestleistung an die Spitze des Feldes. Insgesamt kämpfte die 27-Jährige aber erneut mit ihrem Anlauf.