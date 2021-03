Darts, Achtelfinale: Gabriel Clemens scheitert bei UK Open an James Wade

Clemens konnte auf der Nebenbühne in der Marshall Arena in Milton Keynes nicht an seine bisherigen Leistungen im Turnier anschließen und enttäuschte mit einem Drei-Dart-Average von 89,36 Punkten. In der Runde der letzten 32 hatte er gegen Daryl Gurney noch über 100 Punkte pro Aufnahme an die Scheibe gebracht.