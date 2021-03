Entscheidung im Mai: Löw hält Tür für Weltmeister-Trio offen

"Einen Umbruch sollte man nicht völlig abbrechen", betonte Löw (61) erneut mit Blick auf seinen Verjüngungskurs in der Nationalmannschaft, "aber man kann ihn unterbrechen, wenn man so ein Jahr hatte wie wir, wo die Entwicklung stehen geblieben ist." Dabei "reden wir immer von den drei Spielern" Müller, Boa und Hummels, sagte er. Löw will im Mai vor der EM-Nominierung sehen, "wo stehen wir, was brauchen wir" und dann entscheiden.