Joachim Löw äußert sich zu Thomas Müller vom FC Bayern, wie weit offen ist die Tür?

Eine der brennendsten Fragen im deutschen Fußball geht in die nächste Runde: Wird Thomas Müller bei der Europameisterschaft wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen?

Die Tür für den Urbayern ist offen, das machte Bundestrainer Joachim Löw in der Halbzeit des Klassikers zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund klar.

Entscheidung zu Müller wird im Mai fallen

"Das kann ich heute so nicht beantworten. Wir machen die März-Länderspiele wie zuletzt und im Mai werden wir entscheiden, was für das Turnier am zielführendsten ist", antwortete Löw auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, mit der Müller bei der EM wieder im DFB-Trikot zu sehen sein wird.