Formel 1: Nico Hülkenberg wohl Ersatzfahrer bei Aston Martin und Mercedes

SPORT1 erfuhr: Sowohl das Mercedes-Werksteam als auch Antriebskunde Aston Martin planen, den Deutschen als Ersatz- und Entwicklungsfahrer einzustellen. Beide Rennställe sind von den Fähigkeiten des "Hulk" überzeugt – nicht nur als Entwicklungspilot, der im Simulator wichtige Hinweise über Fahrverhalten von Auto und Motor geben kann, sondern auch als jemand, der einen der Stammfahrer per Kaltstart an einem Rennwochenende ersetzen kann.

Das hat er in der letzten Saison gleich drei Mal eindrucksvoll bewiesen, als Hülkenberg bei Racing Point (so hieß Aston Martin noch 2020) über Nacht für die Corona positiv getesteten Stammpiloten Sergio Pérez und Lance Stroll einspringen musste.

Auch McLaren fragt wegen Hülkenberg an

Doch damit nicht genug: Auch mit Red Bull bahnt sich für den Deutschen eine Zusammenarbeit an. Dort will ihn der hauseigene Sender Servus TV als Experten für seine Formel-1-Übertragungen verpflichten. Hintergrund: Servus TV überträgt in Österreich abwechselnd mit dem ORF die Formel-1-Rennen.

Einsätze auch in der DTM?

Und, last but not least: Auch DTM-Chef Gerhard Berger wünscht sich Hülkenberg als Fahrer in der DTM. Da Mercedes mit Kundenautos der Tochter AMG wieder in der besten Tourenwagenserie der Welt aktiv sein wird, ist auch dort ein Engagement des Emmerichers nicht unmöglich.