FC Bayern: Keine Ausleihe von Alexander Nübel - Olli Kahn spricht Machtwort

Stefan Backs, der Berater des Torhüters, hatte am Donnerstag im Kicker eine Ausleihe für die Saison 2021/22 ins Spiel gebracht, sollte Nübel in Zukunft bei den Bayern nicht häufiger zum Einsatz kommen.

Zu wenig Spielzeit für Nübel

Bislang stand Nübel nur 180 Minuten auf dem Feld. 90 Minuten im DFB-Pokal gegen Fünftligist Düren (3:0) am 15. Oktober 2020. Seinen letzten Einsatz hatte er 47 Tage später in der Champions League bei Atlético Madrid (1:1). Danach folgten keine Einsätze mehr. Fehler leistete er sich in beiden Auftritten nicht.

In der Bundesliga bahnt sich an, dass die Bayern bis zum Schluss um die Meisterschaft kämpfen müssen. Derzeit beträgt der Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig nur zwei Punkte.

In der Champions League will Neuer immer auflaufen, obwohl die Münchner durch das 4:1 bei Lazio Rom das Viertelfinal-Ticket so gut wie sicher in der Tasche haben. In der Königsklasse warten aber nur noch Endspiele, und Flick ist kein Freund von Experimenten. Im DFB-Pokal sind die Münchner ausgeschieden.