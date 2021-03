Nkunku, Sörloth und Forsberg schießen Leipzig an die Spitze

Christopher Nkunku (41.), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (80.) trafen bei der kniffligen Auswärtsaufgabe, mit dem sechsten Bundesligasieg in Serie stellten die Sachsen ihren Vereinsrekord ein. Erstmals nach vier Jahren und zwischenzeitlich drei Niederlagen siegte RB wieder in Freiburg und versetzte den vagen Europa-League-Hoffnungen der Gastgeber einen Dämpfer. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch kann kommen.