Biathlon: Arnd Peiffer wird Dritter im Sprint von Nove Mesto

Arnd Peiffer nimmt in Nove Mesto den Schwung vom ersten Staffel-Sieg seit mehr als vier Jahren mit, verpasst im Sprint seinen zweiten Saisonsieg aber hauchdünn.

Peiffer musste sich beim Sprint über 10 km in Nove Mesto nach fehlerfreier Schießleistung als Dritter nur dem Franzosen Simon Desthieux (0) und Sebastian Samuelsson (0/+2,4) aus Schweden geschlagen geben.

Peiffer verpasst Sieg ganz knapp

"Ich freue mich natürlich, ein Podium ist immer eine schöne Sache", sagte Peiffer im ZDF: "Natürlich ist man so ehrgeizig, dass man die paar Sekunden nach ganz vorne auch erreichen will." Für den 33-Jährigen war es der fünfte Podestplatz in diesem Winter.