Hockey: DHB-Frauen schlagen sich gut gegen die Weltmeisterinnen

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen überzeugt in der Vorbereitung auf Olympia in einem echten Härtetest. Beim Weltmeister gibt es eine knappe Pleite.

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio in einem echten Härtetest überzeugt. Bei den Weltmeisterinnen aus den Niederlanden kam die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in der Pro League am Samstag nach guter Vorstellung zu einem knappen 1:2.