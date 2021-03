Snowboard: Sieg und Kristallkugel für Hofmeister

Beim letzten Parallel-Riesenslalom der Saison im slowenischen Rogla, wo sie am vergangenen Montag beim WM-Rennen in ihrer Paradedisziplin überraschend vorzeitig im Achtelfinale gescheitert war, setzte sich die 24-Jährige im Finale knapp mit 0,04 Sekunden Vorsprung vor Sofia Nadyrschina aus Russland durch.

"Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben", sagte Hofmeister, "ich bin so dankbar: Sieg und die Kristallkugel, es fühlt sich wunderbar an." Nach ihrer Enttäuschung im ersten Rennen der WM hatte sie anschließend Silber im Parallel-Slalom gewonnen, im Finale unterlag sie dabei der erst 17 Jahre alten Nadyrschina. Die junge Russin war am Tag zuvor bereits WM-Zweite im Parallel-Riesenslalom geworden, Gold ging dabei wie 2019 an Selina Jörg.