Arsenal mit Remis in Burnley - Granit Xhaka mit schwerem Fehler

Der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang brachte die Gunners in Führung (6.), die die Partie zunächst im Griff hatten. Burnley kam nach einem Blackout von Granit Xhaka jedoch noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Der ehemalige Bundesliga-Spieler schoss Burnleys Chris Wood ohne Not bei einem völlig verunglückten Querpass-Versuch an, der Ball sprang an Leno vorbei ins Tor (39.).