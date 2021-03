WTT-Premiere: Ovtcharov triumphiert in Doha

Dimitrij Ovtcharov glänzt mit seiner Vorstellung in Doha © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Ehemaliger Europameister Dimitrij Ovtcharov hat bei der Premiere der World-Tour-Nachfolgeserie WTT in Doha mit Glanzleistungen in Serie triumphiert.

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) hat bei der Premiere der World-Tour-Nachfolgeserie WTT (World Table Tennis) in Doha mit Glanzleistungen in Serie triumphiert. Im Finale des mit 200.000 Dollar dotierten Turniers setzte sich "Dima" gegen seinen Orenburger Klubkollegen Lin Yun-Ju aus Taiwan unerwartet deutlich mit 4:1 durch. Chinas Asse waren wegen der Corona-Pandemie nicht am Start, bei Rekord-Europameister Timo Boll stand Doha nicht im Turnierkalender.