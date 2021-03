2. Bundesliga: Fürth unterliegt Bochum, KSC gegen St. Pauli remis, 96 patzt

Der VfL Bochum macht mit dem Sieg in Fürth einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Hannover 96 patzt beim Aue-Jubiläum. Der KSC ärgert sich über den Rasen.

Der VfL Bochum hat das Spitzenspiel der 2. Bundesliga am 24. Spieltag für sich entschieden und damit einen großen Schritt in Bundesliga-Rückkehr nach elf Jahren getätigt.

Bochum erwischt besseren Start

In einem temporeichen und unterhaltsamen Spitzenspiel erwischten die Gäste den besseren Start. Bochum ging durch einen sehenswerten Schlenzer von Anthony Losilla in den Winkel früh in Führung (7.).

Mit seinem ersten Profitor glich Anton Stach für die Gastgeber aus (18.), VfL-Keeper Manuel Riemann reagierte bei dem Aufsetzer ins kurze Eck überhaupt nicht. "Ich habe ehrlich gedacht, er geht am Tor vorbei. Dann bekam der so einen Effet", sagte Riemann bei Sky : "Ärgerlich. Ich bin einfach froh, dass die Jungs vorne zwei gemacht haben."

Hannover 96 patzt bei Aue-Jubiläum

Hannover und Aue auf Augenhöhe

KSC beendet Siegesserie von St. Pauli

KSC dominant - aber St. Pauli setzt Nadelstiche

Die erste große Chance im Spiel besaß in der siebten Minute St. Paulis Daniel Kyereh. Aus sechs Metern scheiterte er jedoch am glänzend reagierenden Torwart Marius Gersbeck. ( Das Spiel im Ticker zum Nachlesen )

Die Hausherren hatten zwar ein optisches Plus, allerdings verteidigten die Hamburger geschickt und setzten in der Offensive immer wieder Nadelstiche. So hatte St. Pauli in der Anfangsphase sogar mehr Torschüsse als der KSC zu bieten.