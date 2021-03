Nach Wirbel um Bobic: Frankfurt erleidet gegen Stuttgart nächsten Rückschlag

Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter musste sich gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:1 (0:0) begnügen und gibt in der Fußball-Bundesliga allmählich die ausgezeichnete Ausgangsposition im Rennen um die Königsklasse aus der Hand. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Trapp: "Sind ein bisschen zu spät aufgewacht"

"Wir hatten mehr Torchancen, deswegen sind wir nicht ganz happy mit dem Unentschieden", ärgerte sich Eintracht-Innenverteidiger Martin Hinteregger und schob nach: "Wir haben kaum Chancen zugelassen." Die Frankfurter seien an diesem Nachmittag die bessere Mannschaft gewesen, sagte der 28 Jahre alte Österreicher.

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp sprach im Anschluss von einem "Kampfspiel", in dem die Frankfurter wenig zugelassen hätten. "Gott sei Dank haben wir heute direkt nach dem Gegentor ausgeglichen, weil sonst wird es richtig schwer", sagte der Schlussmann. "Bis zum Gegentor waren wir nicht richtig da. Vielleicht sind wir ein bisschen zu spät aufgewacht. Wir haben viele kleine Fehlpässe gespielt. Das darf natürlich nicht passieren", kritisierte Trapp.

Nachdem in der vergangenen Woche die Serie von elf Ligaspielen ohne Niederlage in Bremen (1:2) gerissen war, ist bei den Hessen trotz des Treffers von Filip Kostic (69.) die Euphorie nach dem zweiten enttäuschenden Auftritt nacheinander vorerst verpufft. Sasa Kalajdzic (68.) hatte die Stuttgarter in Führung gebracht. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)