Bundesliga: SC Freiburg - RB Leipzig 0:3

Zumindest für einige Stunden hat sich RB Leipzig an die Tabellenspitze geschossen. Die Nagelsmann-Elf profitiert dabei von einem Abwehrschnitzer des SC Freiburg.

Schon lange vor dem Abpfiff stand Julian Nagelsmann ganz entspannt am Spielfeldrand, immer wieder huschte ein Grinsen über sein Gesicht. Der Trainer von RB Leipzig musste sich beim souveränen 3:0 (1:0)-Sieg beim SC Freiburg keine Sorgen machen: Mit einer äußerst abgebrühten Vorstellung unterstrich sein Team eindrucksvoll seine Titelambitionen. (SERVICE: Tabelle der Bundesliga)

"Das war eine reife Leistung, wir waren in allen Belangen überleben", lobte Sportdirektor Markus Krösche bei Sky . Auf die Frage, ob es eine meisterliche Leistung gewesen sei, antwortete er: "Für heute ja." Es spreche "überhaupt nichts dagegen", dass es auch so bleibe: "Wie wir die letzten Wochen Fußball spielen, ist schon richtig gut. Es ist alles möglich."

Christopher Nkunku (41.), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (80.) trafen für die Gäste, die damit 53 Zähler in der Tabelle aufweisen. Mit dem sechsten Bundesligasieg in Serie stellte RB seinen Vereinsrekord ein. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Liverpool kann kommen

Erstmals nach vier Jahren und zwischenzeitlich drei Niederlagen siegte RB wieder in Freiburg und versetzte den vagen Europa-League-Hoffnungen der Gastgeber einen Dämpfer. Das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool am Mittwoch kann kommen.