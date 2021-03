Bundesliga: Köln - Werder und Bielefeld - Union live im TV, Stream, Ticker

Markus Gisdol will mit dem 1.FC Köln einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen © Imago

Markus Gisdol hat vor dem nächsten wichtigen Spiel in der Bundesliga volle Aufmerksamkeit auf den kommenden Gegner Werder Bremen gefordert.

Zuletzt entnervte Bremen auf und neben dem Platz Eintracht Frankfurt - mit Erfolg: Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich mit 2:1 gegen die eindeutig stärker eingeschätzten Hessen durch. In der Tabelle war Bremen vor dem 24. Spieltag acht Punkte vom Relegationsrang entfernt. Jeder weitere Sieg würde für noch mehr Sicherheit im Abstiegskampf sorgen.

Bundesliga: Kramer vor Debüt bei Arminia Bielefeld

Im zweiten Spiel des Sonntags beginnt für Frank Kramer fünf Tage nach seiner Vorstellung bei Arminia Bielefeld gleich eine Englische Woche mit wegweisendem Charakter. Was dem Nachfolger von Uwe Neuhaus auch durchaus bewusst ist. "Es sind noch zwölf Spiele zu gehen und wir haben jetzt drei vor der Brust", sagte Kramer: "Natürlich ist diese Woche wichtig, aber es hat jetzt jedes Spiel eine hohe Bedeutung bis zum Saisonende." ( Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse )

Sein Debüt feiert er am Sonntag gegen Union Berlin, danach bietet sich im Nachholspiel gegen Werder Bremen schon am Mittwoch direkt die nächste Chance auf Punkte, bevor es nach Leverkusen geht. Kramer brennt auf die Aufgabe, seit November 2015 stand er nicht mehr bei einem Profiteam an der Seitenlinie. "Je länger der Anlauf, desto größer ist die Vorfreude", sagte er: "Es ist Bundesliga, das höchste der Gefühle."