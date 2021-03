Schweden: Zlatan Ibrahimovic gibt offenbar Comeback in Nationalteam

Die Bomber der Serie A: So dominieren Ibra und Lukaku

Zlatan Ibrahimovic gibt offenbar sein Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft.

Wie FotbollDirekt berichtet, wird der Milan-Stürmer in dem Kader stehen, den Nationaltrainer Janne Andersson am 16. März bekanntgeben wird.

Nach verschiedenen Quellen wird Ibrahimovic nun ins Nationalteam zurückkehren. Sein erster Einsatz wäre dann am 25. März im WM-Qualifikationsspiel gegen Georgien in der Friends Arena in Stockholm.