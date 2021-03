AEW Revolution 2021 mit Sprengstoff-Match: Details, TV, Live-Stream

Kenny Omega enthüllt Details zu Match mit Jon Moxley

AEW Revolution 2021 - die Matches:

AEW World Title Exploding Barbed Wire Match: Kenny Omega (c) vs. Jon Moxley

AEW World Tag Team Title Match: The Young Bucks (c) vs. Chris Jericho & MJF

Street Fight: Darby Allin & Sting vs. Team Taz (Brian Cage & Ricky Starks)

Face of the Revolution Ladder Match: Cody Rhodes vs. Penta El Zero Miedo vs. Scorpio Sky vs. Lance Archer vs. Max Caster vs. Mystery-Teilnehmer

Chuck Taylor & Orange Cassidy vs. Kip Sabian & Miro

Casino Tag Team Battle Royale um ein Tag-Team-Titelmatch

AEW Women's Title Match: Hikaru Shida (c) vs. Ryo Mizunami

Hangman Page vs. Matt Hardy

Riho & Thunder Rosa vs. Britt Baker & Rebel (Kickoff-Show)