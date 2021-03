Klopp befürchtet keinen Ausverkauf bei Liverpool

In der Liga belegt Klopps Truppe lediglich Rang sieben © AFP/SID/ATTILA KISBENEDEK

Jürgen Klopp befürchtet auch im Fall einer verpassten Qualifikation für die Champions League keinen Ausverkauf beim englischen Fußballmeister FC Liverpool. "Ich weiß, dass wir die Loyalität der Spieler haben", sagte der Teammanager der Reds, die vor dem 27. Spieltag in der Premier League nur den siebten Platz belegten.

Die "Reds" könnten sich auch noch durch den Gewinn der Königsklasse wieder für die Champions League qualifizieren. Hier trifft Klopp mit Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel am 10. März auf RB Leipzig. Das wegen Corona in Budapest ausgetragene Hinspiel hatten die Engländer 2:0 gewonnen, ihr "Heimspiel" soll ebenfalls in der ungarischen Hauptstadt stattfinden.