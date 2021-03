FC Bayern - BVB, Taktik-Analyse: Das entscheidende Duo für Dortmund

C. Eckner

Auch wenn Borussia Dortmund in den letzten Wochen wieder erfolgreicher aufspielte, geht der BVB als klarer Außenseiter ins Duell mit Bayern München am heutigen Samstagabend.

Doch genau diese Ausgangslage kann den Dortmundern in die Karten spielen. ( Bundesliga: FC Bayern - BVB ab 18.30 Uhr im LIVETICKER )

Das Siegtor des BVB am Dienstagabend im Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach war womöglich einer der schönsten Konter der bisherigen Saison. (Tabelle der Bundesliga)

Mit lediglich drei Stationen überbrückte Dortmund das gesamte Feld, bevor Jadon Sancho den Ball präzise an den Innenpfosten setzte. Die Schwarzgelben waren den Fohlen über 90 Minuten auf keinen Fall überlegen, nutzten aber einen Ballverlust des Gegners entscheidend aus.

Bayern - BVB: Haaland prädestiniert für Konter

Dahoud und Can als schnelle Ballverteiler

In den letzten Wochen haben sich gerade Emre Can und Mahmoud Dahoud als starke Umschalt-Spielmacher hervorgetan. Direkt nach dem Ballgewinn zögern die beiden nicht lange, sondern suchen den freien Mann in den offensiven Zonen.