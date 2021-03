Miracle on Ice: Mark Pavelich stirbt unter traurigen Umständen

Das amerikanische Eishockey trauert um einen seiner Helden: Mark Pavelich, Mitglied jener US-Auswahl, die 1980 beim "Miracle on Ice" in Lake Placid sensationell Olympia-Gold gewonnen hatte, ist am Donnerstag in einer psychiatrischen Einrichtung in Minnesota im Alter von 63 Jahren verstorben. Dies gab der US-Verband am Freitag bekannt.