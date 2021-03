NHL: Siege für Grubauer und Sturm

Torwart Philipp Grubauer und Angreifer Nico Sturm haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL Siege gefeiert.

Dem 25-jährigen Sturm gelang dabei mit Minnesota Wild eine eindrucksvolle Revanche. Mit dem 5:1 bei den Arizona Coyotes glückte Minnesota die Wiedergutmachung für die Niederlagen in den vergangenen beiden Begegnungen gegen die Coyotes.

Zuvor hatte Sturms Team in der NHL sechsmal in Folge gewonnen. Der Stürmer blieb am Freitagabend ohne Scorerpunkt.