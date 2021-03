Sebastian Montoya startet in der Formel 4 © ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/ADAC Motorsport/Gruppe C / Tim Upietz

Dabei in der Ende April in Oschersleben beginnenden Saison ist unter anderem Sebastian Montoya (15, Kolumbien), der an der Seite von Hamda Al Qubaisi (18, Vereinigte Arabische Emirate) bei ausgewählten Events für das Prema Powerteam an den Start gehen wird.