Herpes-Angst in Spanien: Weltverband FEI bricht Sunshine Tour ab

Die Sunshine Tour der Springreiter in Spanien ist abgebrochen worden, nachdem bei zwei Pferden der Verdacht auf das potenziell tödliche Herpesvirus EHV-1 aufgekommen war. Das teilten die Veranstalter am Freitagabend mit.

Zwei Pferde mussten mit milden Symptomen in Isolation, zumindest das erste wurde negativ auf das Virus getestet. Es war auch nicht in Valencia, wo das Virus ausgebrochen war. Das Turnier der Sunshine Tour in Vejer de la Frontera, bei dem auch Blum reitet, sollte ursprünglich in einer Blase durchgeführt werden.