NHL: Pittsburgh Penguins verfälschen Fan-Foto mit Masken

Die Pittsburgh Penguins muss zugeben, bei Twitter ein manipuliertes Fan-Bild verbreitet zu haben. Via Photoshop wurden falsch sitzende Masken "korrigiert".

Es sollte ein Dank an die Fans sein, die nach rund einem Jahr Corona-Sperre zurück in die Arena durften - aber er ging mächtig nach hinten los.

Ein Social-Media-Post des NHL-Teams Pittsburgh Penguins nach dem Spiel gegen die Philadelphia Flyers am Dienstag sorgt für mächtig Wirbel, nachdem herauskam, das das darauf zu sehende Foto auf brisante Art und Weise manipuliert war ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der NHL ).

Die Penguins allerdings posteten allerdings eine abgeänderte Version des Bilds, in der alle Masken korrekt sitzen.

Pittsburgh Penguins geben Manipulation des Bildes zu

"Obwohl es vielleicht gut gemeint war, hätte unser Mitarbeiter ein Foto einer großen Menschenmenge nicht verändern dürfen, um die Masken auf den Gesichtern einiger weniger Fans anzupassen, die sich nicht strikt an die Regeln hielten", heißt es in einem Statement: "Unser Social-Media-Team sollte niemals veränderte Fotos an unsere Fangemeinde verschicken. Dies ist ein Verstoß gegen unsere Social-Media- und Sicherheitsrichtlinien, und dieser Mitarbeiter wurde gemaßregelt."