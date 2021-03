WTT-Premiere: Dimitrij Ovtcharov zieht ins Finale ein

Dimitrij Ovtcharov erreicht bei der Premiere der World-Tour-Nachfolgeserie WTT in Doha das Finale. Er dreht gegen Tomokazu Harimoto einen Rückstand.

Der ehemalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist bei der Premiere der World-Tour-Nachfolgeserie WTT (World Table Tennis) in Doha ins Finale eingezogen.

Ovtcharov bezwang zunächst Vize-Weltmeister Mattias Falck (Schweden) mit 3:2, dann setzte er sich im Halbfinale gegen den 17 Jahre alten Tomokazu Harimoto 4:2 durch. Ovtcharov (32) drehte gegen den an Position eins gesetzten Japaner einen 0:2-Satzrückstand.

Im Endspiel des mit 200.000 Dollar dotierten Turniers trifft die frühere Nummer eins der Weltrangliste am Samstag auf den nächsten Teenager: Lin Yun-Ju aus Taiwan ist erst 19 Jahre alt und gilt wie Harimoto als Tischtennis-Wunderkind. Die Top-Spieler aus China sind in Doha nicht am Start.