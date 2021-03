Leichtathletik-Hallen-EM: Christina Schwanitz gewinnt Bronze im Kugelstoßen

Christina Schwanitz sichert sich bei der Hallen-EM der Leichtathleten in Torun die nächste Medaille ihrer Karriere. Eine Portugiesin stößt die Kugel am weitesten.

"Jawoll, jawoll", brüllte die Kugelstoß-Mama nach ihrem Versuch auf 19,04 m, der gleichbedeutend mit der Bronzemedaille war. In einem wahren Krimi bescherte die Ex-Weltmeisterin den deutschen Leichtathleten bei der Hallen-EM in Torun das erste Edelmetall.

Mihambo zittert sich durch Qualifikation

Weitsprung-Hoffnung Malaika Mihambo machte es in der Qualifikation derweil ziemlich spannend, zog aber ins Finale am Samstag (19.40 Uhr) ein.

Schwanitz flucht zunächst

Dann aber bewies Schwanitz Nervenstärke. Im letzten Versuch knackte sie noch die 19-m-Marke, was sehr wichtig war: Kurz zuvor war sie aus den Medaillenrängen gepurzelt, verdrängte mit ihrem Stoß dann aber wieder Aljona Dubizkaja aus Belarus. "Das Allerschönste an dem Abend war, dass ich mal wieder im letzten Versuch gekontert habe", sagte Schwanitz.

Wenn auch Mihambo im Weitsprung-Finale am Samstagabend um eine Medaille kämpfen will, muss sie sich kräftig steigern. Deutschlands Sportlerin des Jahres zitterte sich in der Qualifikation nach Anlaufproblemen mit 6,58 m erst in ihrem letzten Versuch als Fünfte noch in den Endkampf.