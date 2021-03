DSV-Staffel triumphiert - erster Sieg seit 1504 Tagen

Die deutsche Männer-Staffel hat nach ihrem WM-Debakel eine überraschende Wiederauferstehung gefeiert und den ersten Weltcupsieg seit über vier Jahren gefeiert. Angeführt von einem bärenstarken Erik Lesser triumphierten Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Philipp Nawrath in Nove Mesto nach überzeugenden Leistungen am Schießstand und in der Loipe deutlich vor Russland und Norwegen. Zuletzt hatte ein DSV-Quartett vor 1504 Tagen am 21. Januar 2017 in Antholz ein Rennen über die 4x7,5 km gewonnen.