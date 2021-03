Valve stellt Arbeit an Artifact ein

In einem wenig überraschenden Schritt beendet der Publisher von Counter-Strike und Dota2 die Weiterentwicklung des erfolglosen Kartenspiels und stellt auf Free 2 Play um.

Fans bettelten regelrecht seit Jahren um neue Releases aus dem Hause Valve, als aus dem nichts während TI 2017 ein Trailer abgespielt wurde. War es ein neues Half-Life, ein neues Left 4 Dead? Die Zuseher sahen gespannt zu, als die Worte "Artifact: The Dota Card Game" auf der Leinwand erschienen, ehe sie in spöttisches Gelächter ausbrachen.

Drei Jahre kämpfte das Spiel danach um Anerkennung und Anteile am digitalen Kartenspielmarkt, erntete Lob für Innovation und Kritik für sein Bezahlmodell. Sogar eine gravierende Überarbeitung namens Artifact 2.0 stand in den Startlöchern. Doch nun wird das Projekt endgültig zu den Akten gelegt, Valve beendet die Arbeit an beiden Versionen.