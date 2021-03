Émilien Jacquelin schießt in Biathlon-Staffel vier Strafrunden

Émilien Jacquelin leistet sich im ersten Rennen nach seinem Debakel im WM-Massenstart den nächsten Riesen-Patzer. In der Staffel muss er vier Mal in die Runde.

Déjà-vu beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto! ( Alle Biathlon-Rennen im LIVETICKER )

Wie die Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka endete, so begann der erste Weltcup danach in Tschechien - mit einem Drama um Émilien Jacquelin!