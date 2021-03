Darts, UK Open: Raymond van Barneveld verliert in Runde 2 gegen Alan Soutar

Das hätte er sich sicher anders vorgestellt! Raymond van Barneveld scheidet bei den UK Open bereits in seinem Auftaktmatch gegen Alan Soutar aus.

Die Darts-Legende aus den Niederlanden ist in seinem ersten Spiel vor Fernsehkameras direkt ausgeschieden. Der 53-Jährige musste sich in der 2. Runde der UK Open Alan Soutar geschlagen geben.

Van Barneveld, der am vergangenen Samstag noch seinen ersten Titel auf der Pro Tour nach acht Jahren eingefahren hatte, blieb mit einem Drei-Dart-Average von 87,5 Punkten weit unter seinen Möglichkeiten.

Soutar warf 91 Punkte pro Aufnahme und bekommt es in der 3. Runde später mit Mickey Mansell zu tun. ( Spielplan und Ergebnisse der UK Open 2021 )

Schindler unterliegt Kleermaker

Martin Schindler schied nach zwei Siegen zum Auftakt gegen Berry van Peer und Jeff Smith in Runde 3 an Martijn Kleermaker. 6:5 setzte sich der Niederländer durch.

Steffen Siepmann zog nach einem Freilos in Runde 2 mit 4:6 gegen David Evans den Kürzeren. Lukas Wenig scheiterte mit 4:6 an Chas Barstow in der 1. Runde.