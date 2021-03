2. Bundesliga: Greuther Fürth - VfL Bochum, KSC live im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga wird der Vierkampf um die Aufstiegsplätze am kommenden Spieltag mit zwei direkten Duellen fortgesetzt. Aus der Pole-Position heraus startet dabei der VfL Bochum.

Im Zweitliga-Vierkampf um den Bundesliga-Aufstieg will sich der VfL durch einen Sieg bei der SpVgg. Greuther Fürth am Samstag von einem hartnäckigen Verfolger absetzen und am 24. Spieltag auch die restlichen beiden Konkurrenten damit beeindrucken. (2. Bundesliga: Die Tabelle)