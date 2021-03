Kunstturn-Skandal: Auskunftsanspruch für Trainerin Frehse

Gabi Frehse darf Einsicht in Untersuchungsbericht nehmen © FIRO/FIRO/SID

Die suspendierte Chemnitzer Kunstturn-Trainerin Gabi Frehse darf unter bestimmten Bedingungen Einsicht in einen Untersuchungsbericht nehmen.

Die suspendierte Chemnitzer Kunstturn-Trainerin Gabi Frehse darf unter bestimmten Bedingungen Einsicht in einen Untersuchungsbericht nehmen, den der Deutsche Turner-Bund (DTB) nach Vorwürfen gegen die 60-Jährige von einer Frankfurter Anwaltskanzlei hatte erstellen lassen.

Der Sportausschuss des Deutschen Bundestages wird sich am 5. Mai in Berlin erneut mit den Vorfällen in Chemnitz beschäftigen. Für diesen Tag ist eine öffentliche Anhörung mit dem Thema "Physische, psychische oder sexualisierte Gewalt gegen Sportlerinnen und Sportler!" angesetzt.