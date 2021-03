Flick rechnet für Bremen mit Pavard - großes Lob für Haaland

Trainer Hansi Flick will den französischen Weltmeister nach dessen Corona-Erkrankung behutsam aufbauen, wie er am Freitag betonte.

Obwohl der Klassiker gegen den BVB diesmal kein direktes Duell um den Titel ist, sei das Spiel "für uns immer was Besonderes", betonte Flick: "Jeder Spieler ist heiß auf das Duell." Dortmund, als Fünfter aktuell 13 Punkte hinter dem Tabellenführer, habe trotz zwischenzeitlicher Schwächephase "absolut Klasse. Es ist wichtig, dass wir da sind."

Flick schwärmt von Haaland

"Das ist einer, dem die Zukunft gehören kann, wenn er so weitermacht", sagte er. Der Norweger habe "alles, was man dafür braucht", meinte Flick und nannte enormen Torhunger, Schnelligkeit sowie Mentalität als Stärken. Sein Fait: "Das ist einfach top." Entsprechend müsse sein Team versuchen, "die Räume zuzumachen, in denen er sich bewegt".