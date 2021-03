Eberl bestätigt: Gladbacher Rückspiel findet in Manchester statt

Das Achtelfinal-Rückspiel des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in der Champions League bei Manchester City findet am 16. März wie geplant im Etihad Stadium statt.

Das bestätigte Sportdirektor Max Eberl am Freitag. "Hätten wir Probleme gehabt, unseren Spielbetrieb in der Bundesliga fortzusetzen, hätte Manchester einen Ersatzort suchen müssen. Dem ist aber nicht so", sagte Eberl vor dem Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen Bayer Leverkusen.