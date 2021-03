Anzeige

CS:GO: G2 trennen sich nach vier Jahren von AWP-Legende kennyS G2 Esports verabschieden kennyS

Nach vier Jahren gehen G2 Esports und kennyS auseinander. © ESL / kennyS

A. Schuster

G2 und kennyS werden fortan getrennte Wege gehen. Nach mehr als vier erfolgreichen Jahren trennt sich die Organisation jetzt überraschend von dem legendären AWP-Spieler.

Die letzten Monate konnte Kenny "kennyS" Schrub nicht an die Leistung anknüpfen, die er in den letzten Jahren gebracht hatte und die ihm den Status eines der besten AWP-Spieler in der Geschichte von CS:GO einbrachte. G2 Esports zieht jetzt Konsequenzen und hat ihn auf die Bank gesetzt und Audric "JaCkz" Jug zurück in die Startaufstellung geholt. G2 Esports verpassten bei der IEM Katowice die Playoffs und konnten auch bei den BLAST Events keine gute Platzierung erreichen. Die Rolle der AWP soll fortan Nikola "NiKo" Kovacs übernehmen.

Anzeige

Besetzungswechsel gilt ab sofort

Bereits bei der ESL Pro League Season 13 wird also kennyS nicht mehr für G2 Esports starten. Die Organisation hat ihm erlaubt, sich nach neuen Aufgaben umzusehen. Wo die Reise für ihn hingehen wird, ist noch nicht bekannt, doch laut einem Statement auf Twitter wird er wohl bereits in den nächsten Tagen seine neue Heimat verkünden. Er stand von 2013 bis 2017 gleich fünfmal in der Top20 Liste von HLTV und konnte bei seinem Major Sieg in CLuj-Napoca 2015 auch den Titel des Major MVPs erringen. Ob er zur Form vergangener Tage zurückfindet wird er bei seinem neuen Team zeigen müssen.

G2's Headcoach Damien "maLeK" Marcel kommentierte den Roster-Wechsel folgendermaßen: "Kenny ist eine Säule innerhalb von G2 und eine Legende in der Szene. Wir sind alle der Meinung, dass ein neues Zuhause für ihn, auch wenn es schwierig ist, eine großartige Gelegenheit sein wird, um an der Spitze zu bleiben. Wir freuen uns, dass JaCkz ins Team zurückkehrt und sein Flair, seine Kreativität und eine neue Balance in das Team bringt."

Das neue G2 Team:

Nemanja " huNter " Kovac

" Kovac Nikola " NiKo " Kovac

" Kovac Audric " JaCkz " Jug

" Jug Francois " AmaNEk " Delaunay

" Delaunay Nemanja "nexa" Isakovic

Nach drei Monate auf der Bank wird JaCkz direkt ins kalte Wasser geworfen. In Gruppe B der ESL Pro League treffen G2 auf NiP, Vitality, mousesports, FaZe und ENCE.