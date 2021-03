Heldt will Schalke-Gerüchte nicht kommentieren - Gisdol fordert Fokus von seiner Mannschaft

Sport-Geschäftsführer Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln möchte Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Ligakonkurrenten Schalke 04 nicht kommentieren. Er fühle sich beim FC "sehr wohl", sagte Heldt am Freitag: "Es gibt viele Aufgaben, die zu bewältigen sind. Der ganze Fokus gilt dem großen Ziel, in der Liga zu bleiben. Es macht keinen Sinn, sich an weiteren Spekulationen zu beteiligen."