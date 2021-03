RTL überträgt vier Formel-1-Rennen in Schumachers Debütsaison

Geplant ist, dass RTL mit dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola am 18. April in die Rennübertragungen einsteigt. Zudem hat der Sender die Rennen in Barcelona (9. Mai), Monza (12. September) und Sao Paulo (7. November) optioniert, "vorbehaltlich aktueller Rennplanänderungen aufgrund der Corona-Pandemie".